Sindacati medici, ‘senza soluzioni soddisfacenti su contratto pronti ad azioni’

Settembre 5, 2023

Roma, 5 set. (Adnkronos Salute) – “La ripresa oggi all’Aran delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro di medici, veterinari e dirigenti sanitari ha fatto registrare l’apertura dell’Agenzia rispetto alle nostre richieste. Ma ora si entra in una fase delicata perché la palla passa alle Regioni che dovranno pronunciarsi sull’intero impianto”. Così Pierino Di Silverio, segretario Anaao-Assomed e Guido Quici, presidente della Federazione Cimo-Fesmed al termine della trattativa all’Aran rivolgono un appello alle Regioni “affinché le loro valutazioni tengano conto della necessità di garantire un buon contratto alle migliaia di colleghe e colleghi che con il loro lavoro, svolto in condizioni ormai estreme, continuano ad assicurare l’esigibilità del diritto alla salute”.

“Non dimentichiamo che sono proprio le Regioni – proseguono – che devono garantire i servizi e per questo ci auguriamo che la loro verifica abbia un esito positivo soprattutto per gli aspetti da noi più volte ribaditi e imprescindibili relativi all’orario di lavoro, ai fondi contrattuali, al servizio fuori sede, alla rappresentatività e al patrocinio legale”.

“Se invece non ci saranno le condizioni per raggiungere un accordo soddisfacente tra tutte le parti in causa – concludono Di Silverio e Quici – saremo costretti a intraprendere azioni sindacali per tutelare i nostri diritti e quelli dei nostri pazienti”.