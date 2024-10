Tumori, epidemiologo Berrino: “Preferire alimenti in contenitori di vetro”

21 Ottobre 2024

Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) – “Siamo circondati da una quantità di veleni che vengono da tante fonti, soprattutto dall’agricoltura. Molti diserbanti e pesticidi sono cancerogeni, quindi causa importante di leucemia e tumori cerebrali nei bambini, oltre che di neoplasie del rene. E allora dobbiamo difenderci, comprando cibo biologico, cereali integrali, legumi e verdure di stagione”. Attenzione anche ai “veleni della plastica, trattata con delle sostanze dette ‘plastificanti’ che sono cancerogeni e distruttori endocrini. Alterano il nostro sistema riproduttivo. Sono una causa importante della sterilità dei ragazzi oggi”. Lo ha detto Franco Berrino, medico epidemiologo e già direttore del Dipartimento di medicina preventiva e predittiva all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, in occasione del convegno nazionale di Ail “Curare è prendersi cura” promosso oggi a Roma.

“Nei contenitori di plastica che usiamo in cucina troviamo policarbonato – spiega Berrino – E allora non mettiamoci mai del cibo caldo. Aspettiamo che si raffreddi, quindi conserviamo tutto in frigorifero coprendo con la pellicola che contiene sì gli ftalati, ma per questo motivo non deve entrare in contatto con il cibo”. Stiamo “molto attenti anche alle lattine delle bevande zuccherate, della birra, hanno all’interno questo rivestimento di plastica che ci avvelena. Se ci piace la birra, beviamola in bottiglia”. Anche i legumi “se li compriamo già cotti, sono da preferire sotto vetro, non nelle lattine. Quel rivestimento bianco che c’è nelle lattine è una cosa che modifica la nostra sessualità. Diventiamo impotenti, con delle dosi molto alte naturalmente”, conclude.