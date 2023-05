Vaiolo scimmie: Oms, domani riunione comitato su possibile fine emergenza

Maggio 9, 2023

Milano, 9 mag. (Adnkronos Salute) – Dopo Covid, potrebbe cadere lo stato di emergenza sanitaria internazionale anche per l’Mpox, il nuovo nome deciso dall’Organizzazione mondiale della sanità per l’infezione precedentemente conosciuta come vaiolo delle scimmie. L’Oms annuncia infatti che domani, 10 maggio, è in programma la quinta riunione del Comitato di emergenza su Mpox, convocata dal direttore generale dell’agenzia ginevrina, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Al termine dell’incontro gli esperti del panel informeranno il Dg del loro parere, sull’opportunità o meno che l’Mpox continui a essere considerato un’emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale (Pheic). Il comitato esaminerà anche le raccomandazioni temporanee fornite all’Oms ai suoi Stati membri per la gestione della malattia.

La prima riunione del Comitato di emergenza per Mpox – ricostruisce in una nota l’agenzia delle Nazioni Unite per la salute – era stata convocata dal Dg Tedros il 23 giugno 2022, dopo un aumento della trasmissione del virus dall’inizio di maggio in Paesi che in precedenza non avevano segnalato casi. In quel primo incontro gli esperti stabilirono che l’allora vaiolo delle scimmie non costituisse una Pheic. Il 21 luglio 2022 ci fu una seconda riunione, ma il comitato non riuscì a raggiungere un consenso sul tema in esame. Il 23 luglio, tuttavia, il direttore generale dell’Oms, riconoscendo le difficoltà e le incertezze associate all’Mpox e tenuto conto delle opinioni dei membri del panel, dichiarò l’Mpox emergenza sanitaria internazionale. Da allora gli esperti hanno continuato a riunirsi ogni tre mesi, il 20 ottobre 2022 e il 9 febbraio 2023. Domani la quinta riunione del comitato, che potrebbe dunque decidere la fine della Pheic.