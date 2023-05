Viola, ‘digiuno solo per persone sane tra 30 e 65 anni’

Maggio 11, 2023

Roma, 11 mag. (Adnkronos Salute) – “Poiché non vorrei che dopo i pediatri anche i geriatri si sentissero forzati alle esternazioni, sottolineo che invece quando si parla di digiuno ci si rivolge ovviamente alle persone sane tra i 30 e i 65 anni. E sempre accompagnati da un nutrizionista”. Ci tiene a precisarlo, con una battuta in un post su Facebook, l’immunologa Antonella Viola, professoressa di Patologia generale al Dipartimento di scienze biomediche dell’Università di Padova, tornando sul digiuno intermittente dopo l’allarme lanciato da alcuni docenti dell’università di Padova sui rischi per i giovani.

La Viola è stata ospite questa mattina del programma “Quante storie”, in onda su Rai3, insieme al professor Silvio Garattini, presidente e fondatore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri. “Bellissima chiacchierata oggi con il professor Garattini – racconta l’immunologa – In camerino, alla inevitabile domanda sul digiuno intermittente (questa cosa è incredibile… a questo punto mi toccherà davvero scriverlo un libro sul digiuno) il professore ha dichiarato ‘io lo faccio da 40 anni! Mangio solo una volta al giorno'”.