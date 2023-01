Gli Stati Uniti non rallenteranno le navi per salvare le balene

Gennaio 25, 2023

(Adnkronos) – La National Oceanic and Atmospheric Administration statunitense ha respinto la richiesta delle organizzazioni ambientaliste di applicare restrizioni di velocità alle navi per salvare la balena franca nordatlantica dall’estinzione. Ogni anno questa specie, di cui rimangono appena 340 esemplari, viene decimata dalle collisioni con le navi. La proposta che non è stata accettata si basava sulla creazione di zone a bassa velocità durante l’inverno e la primavera, al largo della costa orientale. E’ in quel periodo infatti che le balene si spostano dalle zone meridionali di riproduzione verso le zone settentrionali ricche di cibo.