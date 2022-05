In California la siccità fa aumentare la bolletta elettrica

Maggio 27, 2022

(Adnkronos) – La siccità in California dimezza la produzione di energia idroelettrica e fa aumentare i prezzi dell’elettricità. E’ quanto emerge da alcune dichiarazioni dell’ U.S. Energy Information Administration (EIA). Solitamente il comparto idroelettrico produce il 15% dell’elettricità californiana, ma con la mancanza di precipitazioni si rischia di non andare sopra l’8%. Questo causerebbe un effetto catena, che porterebbe a un aumento del 9% della produzione di energia elettrica da gas naturale, con un conseguente aumento delle emissioni di CO2 legate all’energia del 6% e quindi ad un aumento di circa il 5% dei prezzi all’ingrosso dell’elettricità in tutto l’Occidente.