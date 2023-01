Inverno troppo caldo e sulle Alpi manca la neve

Gennaio 3, 2023

(Adnkronos) – Gran parte delle Alpi non ha l’aspetto giusto per questo periodo dell’anno. Le scarse precipitazioni nevose e il caldo fuori stagione dell’inverno stanno permettendo all’erba di ricoprire i pendii di tutta la regione, causando problemi ai gestori delle piste da sci. In questi giorni chiazze di erba, roccia e sporcizia sono chiaramente visibili tra gli impianti di alcune mecche dello sci europeo, come Innsbruck in Austria, Crans-Montana in Svizzera e Lenggries in Germania. La scarsità di neve ha riacceso la preoccupazione per gli effetti irreparabili legati ai cambiamenti climatici.