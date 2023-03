Jet privati, il Regno Unito è il peggior inquinatore in Europa

Marzo 30, 2023

(Adnkronos) – L’anno scorso, un jet privato è partito dal Regno Unito ogni sei minuti, ponendo il paese in testa in Europa in questa speciale classifica di inquinatori. Molti di questi viaggi sono stati definiti “inquinanti e inutili” da Greenpeace, poiché sono così brevi che avrebbero potuto essere facilmente effettuati in treno. L’analisi della società di consulenza ambientale olandese CE Delft ha inoltre rilevato che il numero di jet privati che decolleranno dal Regno Unito è aumentato del 75% tra il 2021 e il 2022, raggiungendo i 90.256 voli, con un’emissione di 500.000 tonnellate di CO2.