L’Università Lumsa celebra l’impegno per la sostenibilità

17 Aprile 2024

(Adnkronos) –

Il panorama imprenditoriale italiano si prepara a un momento di riflessione e connessione con il convegno annuale su imprenditoria e sostenibilità “Fare Impresa in Italia”, organizzato e promosso dall’Università Lumsa. In un’epoca in cui l’innovazione e la sostenibilità sono diventate pietre angolari per il successo aziendale, l’evento rappresenta un’importante piattaforma per avviare un dialogo costruttivo tra imprenditori, manager, startupper e professionisti del settore.

Un momento attesissimo durante il convegno sarà la cerimonia di consegna del Premio IèS – Impresa è Sostenibilità. Questo premio, istituito dall’Università Lumsa in collaborazione con Lumsa Alumni Network, è dedicato alla memoria di Lucia Barnaba, laureata dell’ateneo che ha lasciato un segno tangibile nel territorio di Manduria (Taranto) con il suo impegno. Il Premio IèS – Impresa è Sostenibilità è un riconoscimento significativo per quei giovani imprenditori che abbracciano la sostenibilità come parte integrante del loro modus operandi aziendale, ispirando una trasformazione positiva nel tessuto economico.

Al centro di questa celebrazione di imprenditorialità e sostenibilità si trova Marianna Palella, una figura di spicco nel panorama imprenditoriale italiano e la mente creativa dietro a Citrus – L’Orto Italiano. Questa giovane realtà rappresenta un connubio affascinante di esperienza e innovazione, incarnato nel dialogo generazionale tra mamma e figlia: Paola Pappalardo, con una solida esperienza nel settore commerciale, e Marianna Palella, con una passione contagiosa per la comunicazione.

Citrus – Società Benefit – si distingue per il suo impegno etico nei confronti della sostenibilità. La mission dell’azienda è valorizzare la frutta e la verdura fresca, di origine italiana e di stagione, commercializzandola attraverso le principali catene di supermercati nazionali. Tuttavia, l’impegno di Citrus va oltre il mero scopo commerciale: sin dalla sua fondazione, l’azienda si è impegnata a sostenere la ricerca scientifica e ad adottare pratiche aziendali che rispettino l’ambiente e contribuiscano al benessere sociale.

L’ottava edizione del convegno “Fare impresa in Italia”, in programma il 18 aprile, dalle ore 8.45 alle 18.30 presso l’Aula Giubileo dell’Università Lumsa a Roma, si concentra sull’innovazione, la sostenibilità e gli scenari economici.

Il programma del convegno spazia dalla condivisione di storie di successo imprenditoriale all’esplorazione di tematiche quali la trasformazione digitale, le nuove frontiere della fintech e l’ecosistema internazionale a supporto dell’innovazione. Tra i relatori e i partecipanti figurano personalità di spicco del panorama imprenditoriale italiano e internazionale, che condivideranno le loro esperienze e visioni per il futuro dell’impresa sostenibile.