Squali, la strage silenziosa che minaccia la biodiversità

Gennaio 19, 2024

(Adnkronos) – Le attività umane, in particolare la pesca illegale, minacciano sempre di più la sopravvivenza degli squali, animali la cui funzione è essenziale ai fini della salvaguardia della biodiversità. A lanciare l’allarme è un gruppo di ricerca coordinato dalla Dalhousie University della Nuova Scozia, in Canada, in un articolo recentemente comparso sulle colonne di “Science”, una delle pubblicazioni più prestigiose del panorama accademico. Dopo aver analizzato un’enorme mole di dati, gli esperti hanno infatti stimato un aumento costante (4%) della mortalità globale dal 2012 a oggi.