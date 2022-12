Un esperimento unico al mondo per salvare il corallo

Dicembre 19, 2022

(Adnkronos) – Gli scienziati che lavorano sulla Grande Barriera Corallina australiana hanno sperimentato con successo un nuovo metodo per congelare e conservare le larve di corallo che, secondo loro, potrebbe aiutare a far rinascere le barriere coralline minacciate dai cambiamenti climatici. La Grande Barriera Corallina ha subito quattro eventi di sbiancamento negli ultimi sette anni, tra cui il primo sbiancamento in assoluto durante un fenomeno della Nina, che di solito porta temperature più basse. I coralli congelati criogenicamente possono essere conservati e successivamente reintrodotti in natura.