Un’orca torna in libertà dopo 50 anni in un acquario

Marzo 31, 2023

(Adnkronos) – Un acquario della Florida ha raggiunto un accordo con i sostenitori della protezione degli animali per liberare Lolita, un’orca tenuta in cattività per più di mezzo secolo. Il Miami Seaquarium ha dichiarato di aver raggiunto un “accordo vincolante” con l’associazione no-profit Friends of Lolita per riportare l’orca, che recentemente ha smesso di partecipare agli spettacoli per i visitatori, in un habitat oceanico nel Pacifico nord-occidentale entro due anni. L’esemplare ha un età di 57 anni ed è stata catturata nel 1970 in un’insenatura al largo di Seattle.