2024, compleanno a cifra tonda per molti vip

Gennaio 9, 2024

Your browser does not support the video tag.

Nel 2024 sono molti i volti noti del mondo dello spettacolo internazionale ch efesteggeranno un compleanno in cifra tonda superiore ai 49 anni. Tra coloro che compiono 50 anni ci sono Kate Moss (16 gennaio), Penelope Cruz (28 aprile), Laura Pausini (16 maggio) e Leonardo Di Caprio (11 novembre). A soffiare su 60 candeline saranno Sandra Bullock, Sabrina Ferilli e Monica Bellucci, tra le donne, Russel Crowe, Nicolas Cage, Lenny Kravitz e Keanu Reeves tra gli uomini. Fino ai 90 anni delle mitiche Sophia Loren e Brigitte Bardot.