A Palermo il 1° Cybercrime Forum. Affrontati i temi per il contrasto alla criminalità tra l’utilizzo dei social e nuove dipendenze

3 Dicembre 2024

Your browser does not support the video tag.

La Fondazione Magna Grecia negli ultimi tempi si è occupata di fare rapporti sull’influenza sui social, come tiktok, instagram, della criminalità organizzata. Si è creato un mondo virtuale, a cui accedono anche bambini e giovani adolescenti, dal quale il mondo reale spesso attinge, soprattutto la parte della società più debole che viene coinvolta in iniziative che riguardano l’uso non proprio legale dei social. Internet è il mondo, il darkweb è l’universo dove succede di tutto. Un mondo difficile da penetrare anche perché, ancora oggi, lo Stato non si è dotato completamente di strumenti e risorse, in grado di contrastare il fenomeno diventato ormai allarmante.