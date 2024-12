Agricoltura, Purromuto (Syngenta Italia): “Impegnati nella ricerca per corretta gestione del suolo”

5 Dicembre 2024

Your browser does not support the video tag.

“Syngenta è attivamente impegnata nella ricerca e nel portare in campo tecnologie che permettano di gestire questa importante risorsa – il suolo – sia dal lato agronomico, sia dal lato di preservazione della salute del suolo nel lungo periodo. Il suolo subisce dei processi degradativi anno dopo anno ed è il momento di fare la nostra parte. Come Syngenta siamo impegnati attivamente in questo”. Lo afferma Giacomo Purromuto, business innovation lead di Syngenta Italia, in occasione del lancio di INTERRA®Scan, la tecnologia innovativa per conoscere e valorizzare i terreni agricoli, svoltosi nella Giornata mondiale del suolo alla presenza dell’assessore all’Ambiente e al Clima di Regione Lombardia, Giorgio Maione.