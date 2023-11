AI, Barachini: “Scrivere norme europee per tutelare classe giornalistica e copyright”

Novembre 8, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Abbiamo aperto un dibattito con stakeholder e istituito un comitato per l’intelligenza artificiale nell’editoria per dare delle linee guida anche in vista della presidenza italiana del G7. L’importante è contribuire a scrivere insieme delle norme europee, che si stanno strutturando nell’AI Act e che proteggano la capacità e l’esperienza della classe giornalistica. Dobbiamo trovare strade normative per aggiornare le tutele del copyright. Le fake news esistono, l’AI valorizza anche notizie che non sono certificate ed è un rischio. Al tempo stesso l’AI potrebbe riconoscere le fake news”. Così Alberto Barachini, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, in occasione dell’evento “Intelligenza Artificiale, Rischi e Opportunità” organizzato oggi da Adnkronos a Palazzo dell’Informazione.