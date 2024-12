Ai, Damiano: “Comunicazione è essenziale perché nuovi strumenti siano usati in modo positivo”

10 Dicembre 2024

“La velocità del cambiamento impatta anche nell’ambito dell’istruzione. Oggi i nostri studenti hanno degli strumenti a disposizione, come Chat Gpt, che possono utilizzare in modo positivo per supportare la loro creatività ed avanzare nell’espressione massima delle loro capacità cognitive e di studio, o facendosi appiattire, quando non lo utilizzano in modo critico. È importante l’educazione ai nuovi strumenti che l’intelligenza artificiale produce, affinché si cerchi di orientare il cambiamento nella direzione del nostro autosviluppo. In questo il ruolo della comunicazione è essenziale”. Così Luisa Damiano, professore di Filosofia della scienza e direttore della scuola di dottorato dell’università Iulm di Milano, in occasione della presentazione del The Corporate Communication Magazine n.13 dell’International Corporate Communication Hub – Icch, intitolato ‘La Velocità Del Cambiamento – economia, società, cultura’, svoltosi presso la Fondazione Eni Enrico Mattei a Palazzo delle Stelline a Milano.