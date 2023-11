Novembre 4, 2023

“Come prima stima dei danni del maltempo ragiono sui 300 milioni di euro tra pubblico e privato, ma è una stima assolutamente parziale, che fa riferimento a quello che finora abbiamo registrato”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, oggi a Firenze dove, insieme al capo del Dipartimento nazionale di Protezione civile Fabrizio Curcio ha tracciato un primo bilancio dei danni, causati dal maltempo durante un vertice dell’unità di crisi.