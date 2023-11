Ambiente, Girelli (Omnicom): “Aziende coinvolte in progetti concreti”

Novembre 8, 2023

“Abbiamo coinvolto delle aziende per poter immaginare progetti concreti ispirati dalla scienza”. Lo ha detto Marco Girelli, CEO Omnicom Media Group, ideatore con Stefano Mancuso, accademico, professore universitario e divulgatore, del progetto non profit “Prospettiva Terra”, il network di aziende, comunità scientifica realtà non profit e istituzioni,

impegnate per affrontare il riscaldamento globale. Il progetto è stato presentato mercoledì 8 novembre a Milano.