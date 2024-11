Arbore: “La Lega del Filo d’Oro è per me come una seconda famiglia”

19 Novembre 2024

“Sono con la Lega del Filo d’Oro da 35 anni: per me è come una seconda famiglia. Credo sia importante che il mio passato in TV e nel mondo della musica sia utile a una buona causa. Mi capita di essere fermato per strada e ricevere complimenti per questo. È una soddisfazione, e la testimonianza che questa mia attività è importante, al pari del sostegno che molte persone forniscono alla Fondazione attraverso le donazioni”. Così Renzo Arbore in occasione dell’evento organizzato a Roma dalla Lega del Filo d’Oro per la ricorrenza dei 60 anni di attività e la presentazione della nuova campagna di sensibilizzazione “60 anni non si festeggiano, si fanno. Insieme”.