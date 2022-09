Settembre 13, 2022

Sono i presunti autori dell’agguato a un 26enne avvenuto il 19 ottobre 2021 ad Avellino, i cinque destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dai carabinieri del Comando provinciale di Avellino. I reati ipotizzati sono tentato omicidio in concorso, minaccia aggravata e detenzione e porto abusivo di armi o strumenti atti all’offesa.