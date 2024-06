Bortuzzo: “Disagio esiste e si può combattere con sport”

17 Giugno 2024

“Oggi è un’iniziativa importante, sono molto contento di essere qui a sostegno perché credo che queste cose valgano più di tante altre. Credo sia fondamentale essere degli esempi semplici di vita, come cerco di esserlo io, per poter arrivare il più possibile vicino a tutti i ragazzi che vivono una situazione di disagio. Siamo qui per far capire che queste esistono, ci sono e possiamo anche combatterle.” Ha dichiarato Manuel Bortuzzo, nuotatore paralmpico, in occasione della presentazione dell’Accademia dei Campioni promossa dall’Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile.