Marzo 24, 2023

”Il governo consapevole del perdurare, seppur in misura attenuata, dell’emergenza, legata al costo dell’energia e del gas in imminente scadenza delle precedenti misure, ha allo studio un provvedimento di emergenza”. Lo afferma il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso del question time in aula al Senato.