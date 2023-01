Gennaio 27, 2023

Per la prima volta in oltre 60 anni, la popolazione in Cina è calata nel 2022. I dati si riferiscono alla sola Cina continentale, esclusi i territori di Hong Kong e Macao. La curva demografica cinese riflette in parte gli effetti della ‘politica del figlio unico’ introdotta nel Paese nel 1979.