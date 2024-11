Congresso Sin, neurologa Cagnin: “Felici di raccogliere risultati di ricerche in atto da molti anni”

15 Novembre 2024

Your browser does not support the video tag.

“Siamo in un punto di svolta: noi esperti della demenza e della malattia di Alzheimer siamo molto elettrizzati da questo momento storico che stiamo vivendo, in quanto raccogliamo i risultati di ricerche che sono in atto da molti anni”. Sono le parole di Annachiara Cagnin, professoressa associata di Neurologia università di Padova, in occasione del 54° Congresso Sin – Società italiana di neurologia, in svolgimento a Roma fino al 12 novembre.