Luglio 19, 2022

Your browser does not support the video tag.

Maltrattamenti a disabili in una Onlus, tre arresti in provincia di Cosenza. A eseguire la misura dei domiciliari i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano-Rossano. “Si era instaurato un clima di terrore e crudeltà” denunciano gli inquirenti.