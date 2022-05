Maggio 27, 2022

Sheba, marchio di cibo per gatti della multinazionale statunitense Mars, si schiera in prima linea in difesa delle barriere coralline tropicali. Simona D’Altorio, Corporate Affairs Director South Europe di Mars, spiega come l’azienda consideri fondamentali gli obiettivi legati alla cura del pianeta.