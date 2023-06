Demografica, Mecchia (Chiesi Italia): “Natalità e produttività direttamente correlati”

Giugno 27, 2023

“Complimenti ad Adnkronos perché quella di oggi è stata una magnifica occasione per fare un punto di meditazione su quello che è un problema sociale che è entrato nell’agenda politica. Il tema della natalità è direttamente correlato alla produttività e a livello sistema Paese”. Così il Direttore Comunicazione dei Public Affairs di Chiesi Italia, Stefano Mecchia, a margine dell’evento di lancio del nuovo progetto editoriale di Adnkronos chiamato Demografica, tenutosi presso il Palazzo dell’Informazione a Roma.