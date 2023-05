Maggio 15, 2023

Your browser does not support the video tag.

Con il via libera definitivo del Consiglio europeo Luigi Di Maio è stato nominato ufficialmente Luigi rappresentante speciale dell’Unione europea per il Golfo Persico. L’ex ministro degli Esteri sarà operativo dal 1 giugno. L’incarico durerà fino a febbraio 2025.