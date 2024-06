Donazzan (Regione Veneto): “Industria Felix utile per avere imprese attrattive”

17 Giugno 2024

“Industria Felix è un riconoscimento di come sappiamo anche avere ottime gestioni della parte strategica, amministrativa, finanziaria ed è importante per essere attrattivi”. Lo ha dichiarato la neo eurodeputata di Fratelli d’Italia e assessore al Lavoro e alla Formazione della Regione del Venet, onorevole Elena Donazzan, a margine del 58esimo evento Industria Felix, organizzato dall’omonimo magazine diretto da Michele Montemurro in collaborazione con Cerved e l’Università Luiss Guido Carli. “Io – ha proseguito l’on. Donazzan – nella gestione delle crisi in questi anni ho trovato alle volte qualcuno che proditoriamente veniva e voleva acquistare aziende, pur ritenendole fragili sotto l’aspetto del bilancio. Rafforzare le nostre aziende e certificarle, che rappresenta esattamente una situazione di solidità, significa anche saperle difendere di più e meglio e soprattutto apprezzarle, con un ringraziamento – ha concluso – per Industria Felix perché ci dà modo così di mettere in luce le migliori aziende venete, emilano-romagnole, friulane e del Trentino Alto Adige”.