Aprile 3, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Direi che Massimiliano ha lavorato molto bene in questi anni. Non ho mai preso in considerazione l’ipotesi di una sconfitta”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine della visita a Vinitaly, ha commentato gli exit poll delle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia, che danno in netto vantaggio il governatore uscente di centrodestra Massimiliano Fedriga.