Emendamenti Milleproroghe, intesa governo-maggioranza

Febbraio 9, 2023

Trovata l’intesa tra governo e maggioranza sugli emendamenti al decreto Milleprorghe in discussione in Commisisone Bilancio-Affari costituzionali al Senato. Il ministro Giorgetti annuncia il canone Rai fuori dalla bolletta. Proroga fino al 31 dicembre del 2024 delle concessioni balneari e cinque mesi in più, fino a luglio di quest’anno, per la mappatura delle stesse concessioni. Una decisione che rischia però di portare l’esecutivo ad uno scontro con l’Unione europea e Consiglio di Stato.

Nel decreto passato l’emendamento che consente ai medici di medicina generale e ai pediatri di andare in pensione a 72 anni invece di 70. Via libera alla proroga della possibilità di utilizzare le ricette mediche via e-mail fino al 31 dicembre 2024.