Esodo di Natale, le previsioni sul traffico

Dicembre 22, 2023

Si stima che oltre 6,5 milioni di persone si metteranno in viaggio sulle strade e autostrade Anas in vista delle festività natalizie, con una crescita del traffico di circa il 20%. Lo comunica Anas in una nota spiegando che per facilitare la circolazione sulla propria rete stradale e autostradale, rimuove da oggi fino all’8 gennaio prossimo 171 cantieri.