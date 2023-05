Maggio 7, 2023

Si avvicina il momento dell’Eurovision Song Contest 2023, che si svolgerà alla Liverpool Arena dal 9 al 13 maggio. Saranno 37 gli artisti di diversi Paesi che si sfideranno, tra cui Marco Mengoni che ha vinto l’ultimo festival di Sanremo e che si esibirà con ‘Due vite’, secondo brano più ascoltato su Spotify.