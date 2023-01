Gennaio 17, 2023

In occasione della conferenza stampa di presentazione dei risultati dello studio clinico Racers, che valuta l’efficacia del nuovo farmaco Cer- 001 nel trattamento di pazienti settici ad alto rischio di sviluppare un danno renale acuto (Aki), è intervenuto anche Marco Fiorentino, nefrologo, ricercatore presso l’università degli studi di Bari e membro del team che ha seguito la fase 2a della sperimentazione di Cer-001 sull’uomo.