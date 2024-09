Formazione: Scuola e lavoro si incontrano con Lab Lab di Regione Lombardia

11 Settembre 2024

Se da un lato per i giovani è sempre più difficile trovare il lavoro dei sogni, dall’altro è sempre più difficile per le aziende trovare ragazze e ragazzi qualificati e specializzati. Per mettere in connessione scuola e lavoro, Regione Lombardia lancia Lab Lab, una web app gratuita che mette in comunicazione studenti e aziende in modo efficiente ed organizzato è offre agli studenti la possibilità di toccare con mano la realtà lavorativa visitando, per un giorno, una tra le realtà produttive iscritte a lablab.regione.lombardia.it