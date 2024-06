G7, Gruppo Aspi rappresenta l’Italia: “Ia, droni e smart road per monitoraggio traffico”

14 Giugno 2024

Your browser does not support the video tag.

Innovazione in vetrina al G7 in corso in Puglia. Autostrade per l’Italia è tra i partner scelti dal governo per rappresentare l’eccellenza italiana durante il summit che vede come protagonisti i capi di stato delle sette nazioni più industrializzate del mondo. Tra le tecnologie di Movyon, gruppo Aspi, presentate in questi giorni nel media centre di Bari figura il sistema Argo, Soluzione tecnologica che consente di monitorare i ponti e le gallerie della rete per una gestione ottimale del patrimonio infrastrutturale, unico nel contesto mondiale. Grande attenzione anche per il progetto Falco, un’attività di sperimentazione che tramite l’impiego di droni pilotati da remoto permette di inviare flussi video in tempo reale direttamente al Traffic Control Centre, consentendo di monitorare lo stato della viabilità anche in tratti autostradali lungo i quali non sono disponibili telecamere. Ogni giorno 4,6 milioni di persone e 2,8 milioni di veicoli percorrono i 3000 km di rete autostradale in gestione ad ASPI: numeri che confermano da un lato la centralità della rete autostradale per lo sviluppo socioeconomico del Paese, dall’altro l’esigenza di una riflessione generale sulla modernizzazione e rigenerazione della rete, per allungarne la vita utile e la sua capacità di resistere allo stress a cui viene sottoposta quotidianamente.