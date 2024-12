Good Farmer Award, Laguzzi (titolare R.A.M. Radici a Moncalieri): “Occuparsi e prendersi cura dell’ambiente una scelta di cuore per dare un contributo importante”

2 Dicembre 2024

"L'agricoltura rigenerativa è occuparsi, prendersi cura e rigenerare, arricchire il terreno in simbiosi con le forme di vita che lo popolano, quelle vegetali, animali, i funghi e anche la nostra comunità." Lo ha detto Filippo Laguzzi è uno dei fondatori dell'azienda agricola R.A.M. Radici a Moncalieri il secondo farmer selezionato dalla Giuria del Premio "The Good Farmer Award" promosso da Davines in collaborazione con la Fondazione per lo sviluppo sostenibile. "È stata una scelta del cuore perché sono cresciuto in questo spazio, in questo ambiente e voglio prendermene cura e sento di dare un contributo importante."