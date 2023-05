Maggio 16, 2023

Nella notte raid russo su Kiev, 10 le esplosioni nella città in un attacco definito di intensità “eccezionale” dalle autorità ucraine. Tre i feriti. Il raid è arrivato all’indomani della conclusione del viaggio del presidente Zelensky in diversi Paesi per chiedere nuove armi. L’Ucraina chiede all’Occidente un totale di 40-50 caccia F16 a difesa dei suoi cieli.