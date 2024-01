Inflazione: zucchero, riso e olio oliva al top rincari

Gennaio 17, 2024

Zucchero, riso e olio di oliva: sono i prodotti che hanno segnato i rincari maggiori nel 2023 rispetto alla fase pre-Covid. E’quanto emerge dai dati diffusi dall’Istat. Cali di prezzo interessano poco meno del 10% del paniere mentre oltre la metà (5,1%) è costituita da prodotti appartenenti alla categoria degli Altri beni. Tra i prodotti alimentari a maggiore tasso di crescita del prezzo nel periodo 2019 – 2023 figurano lo zucchero (64,8%), il riso (+50,0%), l’olio di oliva (42,3%), la pasta secca (40,1%), il burro (36,5%), il latte intero (21,9%).