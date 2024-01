Influenza 2024, superato il picco ma non è finita

Gennaio 14, 2024

Superato il picco dell’influenza che ha colpito milioni di persone. Nell’ultima settimana sono stati registrati circa 100mila casi in meno. Ma, avvertono gli esperti, non è finita. I virus sono ancora in circolazione e con il crollo delle temperature bisogna prestare attenzione soprattutto a fagili e anziani.