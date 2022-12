Dicembre 15, 2022

Premiate le migliori iniziative di innovazione sostenibile di Terna Ideas, il programma di corporate entrepreneurship ideato dalla società che gestisce la rete elettrica nazionale. De-Icing, Orion e Reliability sono i progetti vincitori della seconda edizione e, dal 2023, la piattaforma di Terna Ideas si apre anche alle startup, ai ricercatori e alle pmi come strumento di open innovation.