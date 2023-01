IT, Pacetti (Logitech): “L’intelligenza artificiale a supporto dei team IT”

Gennaio 26, 2023

“La tecnologia deve ruotare attorno all’uomo e non viceversa. Su questa idea, Logitech ha sposato una visione human centric, ovvero semplificare le tecnologie per renderle intuitive, a favore di una comunicazione a distanza che sia più equa”. Così il Senior Account Manager di Logitech, Federico Pacetti, a margine della seconda edizione dell’appuntamento dedicato all’IT e alla sicurezza informatica dal titolo Forum Information Technology promosso da Comunicazione Italiana e tenutosi a Roma in Piazza Mastai.