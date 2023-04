Aprile 8, 2023

Secondo un’indagine di Greenpeace, i voli privati dall’Italia sono aumentati “di oltre sei volte in due anni”, con oltre 266mila tonnellate di emissioni di CO2. L’aeroporto più utilizzato per l’aviazione privata è Linate con 8.397 voli nel 2022. La rotta più frequentata quella da Milano e Roma. Con i voli privati in Europa aumentati del 64% e le emissioni di CO2 raddoppiate, Greenpeace chiede all’Ue e ai governi nazionali lo stop ai jet privati.