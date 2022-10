Ottobre 26, 2022

Chi subisce una laringectomia in seguito a un tumore della testa e del collo sperimenta difficoltà a parlare. A supporto di questi pazienti, la app “La Mia Voce” di Merck.

Alla presentazione durante il Festival della Scienza di Genova, Fabrizio Bocchetti, Direttore Business Unit Oncologia Merck, la Professoressa Lisa Licitra dell’Università degli Studi di Milano e il Dottor Paolo Pisani, Presidente Ailar.