La moglie di Navalny: “E’ stato avvelenato con il Novichok”

Febbraio 19, 2024

La moglie di Alexey Navalny denuncia: è stato avvelenato con il Novichok. In un video Yulia Navalnaya, la vedova dell’oppositore russo morto venerdì scorso in una colonia penale russa, accusa le autorità russe di nascondere il corpo del marito, in attesa che spariscano le tracce dell’agente nervino dal cadavere.