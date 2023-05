La ricetta per il futuro dell’Europa è il dialogo tra i vari attori della transizione energetica

Maggio 18, 2023

Nicolini: “La ricetta principale per il futuro dell’Europa è il dialogo e collaborazione tra i vari attori della transizione energetica che non sono più solo le società che producono, trasportano, distribuiscono e gestiscono l’energia, ma anche i consumatori” ha spiegato Sergio Nicolini, EMEIA Energy Sector Leader, EY, a margine del EY Energy Summit 2023 – Energy Reset. “Questa convergenza di settori si troverà ad operare in un contesto di cambiamenti esponenziali, dove il numero di veicoli elettrici in Europa moltiplicherà di dieci volte entro il 2030, dove il numero delle pompe di calore installate nel mondo aumenterà di quattro volte.”