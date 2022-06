Giugno 8, 2022

Your browser does not support the video tag.

In occasione della conferenza di presentazione del bilancio 2021 di Gruppo CAP, Andrea Lanuzza, Direttore generale del Gruppo, ha posto l’accento sui tre pilastri sui quali si regge il piano di sostenibilità dell’azienda, spiegandone le sfumature e l’importanza.