LetExpo, Renzi: “Porto la voce dell’opposizione, faccio tifo per le imprese”

15 Marzo 2024

“Porto la voce dell’opposizione per dire che facciamo il tifo per le aziende, per le imprese e per le lavoratrici e lavoratori, in un momento in cui le tensioni geopolitiche creano molti problemi ai nostri imprenditori”. E’ il commento di Matteo Renzi, presidente di Italia Viva, in occasione della giornata di chiusura dei lavori di LetExpo2024, la fiera del trasporto e della logistica sostenibili organizzata da Alis – Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, in collaborazione con Veronafiere.