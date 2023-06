LMC, Pane: “Prima neoplasia umana per cui si è rivelato collegamento con patrimonio cromosomico”

Giugno 26, 2023

“La leucemia mieloide cronica è la prima neoplasia umana per cui si è rivelato collegamento con patrimonio cromosomico, essa è infatti una malattia neoplastica nella quale si rivela anche un’instabilità genomica”. Così Fabrizio Pane, professore di Ematologia all’università Federico II di Napoli e direttore dell‘Unità operativa complessa di Ematologia e Trapianti di Midollo dell’AOU Federico II di Napoli, a margine dell’incontro intitolato “Nuovo meccanismo d’azione contro la leucemia mieloide cronica: maggiore efficacia e tollerabilità con Asciminib, ora rimborsato anche in Italia”, promosso da Novartis e tenutosi a Milano.